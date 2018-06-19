С начала лета в России тщательнее отслеживают незаконную реализацию SIM-карт

19 Июня 2018 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Мурманской области сообщает, что с начала лета в России ужесточили контроль за незаконной реализацией SIM-карт. Так, с 1 июня 2018 года вступают в силу поправки в закон о связи. Согласно изменениям, услуги мобильной связи смогут получать только абоненты, достоверные сведения о которых предоставлены оператору связи и внесены в его автоматизированную систему расчетов.

На оператора возлагается обязанность проверять достоверность сведений об абоненте. Для этого он получает доступ к единой системе идентификации и аутентификации, порталу госуслуг и другим информационным системам госорганов. Если достоверность сведений не подтверждается, оператор приостанавливает оказание услуг связи.

Кроме того, оказание услуг связи прекращается по предписанию Роскомнадзора. Предписание выдаётся по результатам контрольных мероприятий, если в течение 15-ти суток не будет подтверждено соответствие персональных данных пользователей сведениям в абонентских договорах. Проверка информации, содержащейся в базах данных операторов связи, будет осуществляться Роскомнадзором как в ходе плановых проверок, так и при совместных с МВД России рейдах по местам незаконной продажи SIM-карт.