По факту рекламы книги создателя церкви сайентологов проводится проверка

19 Июня 2018 года, 10:21

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ — По факту размещения в центре Мурманска рекламы книги Рональда Хаббарда проводится проверка. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

«Прокуратура Октябрьского округа по поручению прокурора области проведёт по данному факту проверку», - сообщила собеседник агентства.

Реклама книги Рональда Хаббарда, создателя сайентологической церкви, появилась на ограждении центрального стадиона на улице Профсоюзов на прошлой неделе. Его книги в разное время вносились в Федеральный список экстремистских материалов, как запрещенные к распространению на территории Российской Федерации. А два года назад по решению «Сайентологическая церковь Москвы» была ликвидирована по решению суда.

По состоянию на 19 июня рекламный баннер со стадиона пропал. Однако, аналогичную рекламу читатели «Би-порта» видели на заборе вокруг строящегося дома на пересечении Кольского проспекта и улицы Пономарёва.