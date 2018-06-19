Мурманчанам нужно зарабатывать от 72 тысяч рублей, чтобы считаться средним классом

19 Июня 2018 года, 11:20

РОССИЯ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) подсчитали минимальный уровень зарплат россиян, необходимый для причисления к среднему классу. Для жителей столицы нашей родины заработный минимум должен составлять 121,1 тыс.ячрублей, а для регионов - планка начинается от 60 тысяч рублей.

Однако, для ряда регионов, в число которых входит и Мурманская область, минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу начинаются от 72,7 тысяч до 96,9 тысяч рублей.

Кого же, всё-таки, можно считать «средним классом»? По мнению аналитиков, к данному экономическому статусу относятся те граждане, которые обладают максимальной экономической активностью, то есть предъявляют спрос на товары ценового сегмента выше среднего, таким образом стимулируя развитие современных производств и предпринимательства. Эксперты также считают, что в данной группе находятся люди, не имеющие задолженностей по оплате счетов, у которых отсутствуют проблемы с покупкой необходимых им товаров и реализацией желания выезда за границу. При этом, люди данного класса могут позволить себе квартиру в ипотеку и автомобиль в кредит. Важным критерием пребывания граждан в группе среднего класса является наличие у них высшего образования.

Важно отметить, что расчеты средних зарплат производились исходя из цен на недвижимость в регионах и стоимости автомобилей, затрат на отпуск 2 раза в год, оплату счетов ЖКХ, а также примерного набора потребительских товаров.

Напомним, что по данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам 2017 года составила 39,1 тысяч рублей, за январь—апрель 2018 года — 41,4 тысяч рублей.