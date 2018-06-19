В России рост цен замедлился до 4%

19 Июня 2018 года, 11:47

РОССИЯ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - За прошедший месяц из 85 регионов страны в 84 рост цен снизился до 4% или ниже. В центральном банке отзываются о таких показателях, как о достижении поставленной ими цели.

Самый низкий рост цен был зафиксирован в Дагестане — всего 0,3%. Выше 4% он держится только в Московской области, пишут «Известия».

Важно отметить, что ожидаемое повышение НДС до 20% поспособствует увеличению инфляции до 4–4,5% в следующем году.

Пятерку лидеров с наибольшим ростом цен в мае также составили Республика Ингушетия (3,6%), Рязанская область (3,3%) и Москва с Хабаровским краем (по 3,2%). Далее идут Республика Адыгея, Ростовская область, Крым и Архангельская область. В этих субъектах увеличение стоимости товаров и услуг не превысило 1,1%.

По данным Росстата, среднее значение инфляции за май в годовом выражении составило - 2,4%. Отмечается также понижение цены на некоторые товары общего потребления. Снижение цен на огурцы, бананы и помидоры составило до 17%. В то же время сахар подорожал на 5,7%.

Центробанк прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3,5–4% в конце 2018 года и её краткосрочное повышение до 4–4,5% в следующем году. В начале 2020 года темпы роста потребительских цен планируют вернуть к значению в 4%.