Банк «Александровский» открыл новый офис в Мурманске

19 Июня 2018 года, 12:00

18 июня состоялось торжественное открытие операционного офиса «Мурманский» банка «Александровский». Новый офис расположен по адресу: ул. Капитана Буркова, д. 13, и занимается обслуживанием частных и корпоративных клиентов.

Управляющим операционным офисом «Мурманский» назначен Вячеслав Лукиша. Сотрудники нового офиса – это команда специалистов ранее действовавшего отделения банка «Александровский» на ул. Книповича, которая была усилена новыми сотрудниками с большим опытом в банковской сфере.

Банк «Александровский» продолжает активное развитие в Северо-Западном регионе и нацелен на укрепление рыночных позиций. Новый офис станет одним из драйверов развития региональной сети банка.

«В наших планах увеличение объемов корпоративного бизнеса банка «Александровский» и привлечение вкладов частных клиентов. Синергия обновленной команды позволит нам закрепить позиции на рынке банковских услуг не только в Мурманске, но и в области. Благодаря совместному опыту и профессионализму мы рассчитываем достичь нового уровня в качестве обслуживания клиентов», – комментирует Вячеслав Лукиша, управляющий операционным офисом «Мурманский» банка «Александровский».

Режим работы операционного офиса «Мурманский» с физическими и юридическими лицами – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.





СПРАВКА:

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» – универсальный коммерческий банк. Работает с 1989 года. В январе 2016 года Евгений Лотвинов в партнерстве с Игорем Лейтисом стали акционерами банка «Александровский». В сети банка 8 отделений в Санкт-Петербурге, 2 отделения в Ленинградской области, офис в Мурманске и филиал в Москве. Активы банка – 22,1 млрд рублей, капитал – 2,5 млрд рублей по данным на 01.06.2018.

Вячеслав Лукиша имеет 10-летний опыт в банковской сфере. В 2008 году начал карьеру в банке «Возрождение». С 2013 по 2018 год являлся управляющим операционным офисом «Мурманский» банка «Российский капитал». В 2005 году окончил Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет по специальности «Финансы и кредит».