Мурманская семья потратила материнский капитал, не включив в собственность детей

19 Июня 2018 года, 12:54

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Первомайского округа Мурманска провела проверку соблюдения прав детей при распоряжении деньгами материнского капитала на улучшение жилищных условий. В ходе проверки прокуратура выявила факты нарушений закона. Родители не исполнили обязательства по оформлению квартир в общую собственность с несовершеннолетними. Установлено два факта неправильного исполнения указанных обязательств, которые родители допустили при использовании средств материнского капитала на приобретение жилого помещения.

При обращении с заявлением о распоряжении средств материнского капитала в ГУ - Пенсионного фонда РФ представлялось письменное обязательство лица оформить квартиру в общую собственность детей. Однако до момента проведения проверки данные обязательства родителями исполнены не были. В целях защиты жилищных прав несовершеннолетних, прокурором города направлено два исковых заявления о понуждении лиц оформить квартиру в общую собственность с несовершеннолетними детьми.