Госпошлина за выдачу водительских прав вырастет до трёх тысяч рублей

19 Июня 2018 года, 13:14

РОССИЯ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации до пяти тысяч с 3,5 тысяч рублей. При этом госпошлина ребёнку в возрасте до 14 лет увеличивается до 2,5 тысяч с 1,5 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости.

Закон также устанавливает госпошлину за регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения в размере 1,5 тысяч рублей. Новое свидетельство изготовлено из материалов на пластиковой основе. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере трёх тысяч рублей. Аналогичные пошлины будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.

Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Повышение госпошлин позволит направлять в федеральный бюджет порядка 42,3 млрд рублей в год. Это компенсирует большую часть его расходов на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, оцениваемые в 44,2 миллиарда рублей, пояснял ранее зампред бюджетного комитета Леонид Симановский.