Мемориал «Долина Славы» снова планируют ремонтировать

19 Июня 2018 года, 14:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – В рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона на 2014-2020 годы» в 2016-2017 годах были выполнены работы по сохранению памятника культурного наследия. Ремонтные работы включали в себя устройство защитного сооружения от подтопления Мемориальной трибуны, усиление фундаментов (устройство фундаментных балок и утепление фундаментов), замену гранитных плит на Стене Памяти.

В 2018 году планируется продолжить работы по сохранению на мемориальном комплексе «Долина Славы». В число работ войдут замена гранитных плит со сколами и дефектами на Мемориальной трибуне, восстановление окраски памятника Три штыка, замена памятных камней и плит из черного гранита на воинских захоронениях и работы по благоустройству комплекса с увеличением площади под воинские захоронения (устройство новых площадок к юго-западу от памятника Скорбящая мать).