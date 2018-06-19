В Мурмашах проходит первенство среди кинологов УИС

19 Июня 2018 года, 15:12

МУРМАШИ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурмашах стартовали ежегодные региональные соревнования среди кинологов. Первенство проходит на базе специализированных кинодромов при исправительных колониях.

Многоборье со служебными собаками в лично–командном первенстве УФСИН России по Мурманской области будет проходить в течение четырех дней. За звание чемпиона будут бороться 15 инструкторов-кинологов из всех исправительных учреждений, следственных изоляторов региона, а также отдела по конвоированию УФСИН.

В первый день соревнований специалисты-кинологи должны были продемонстрировать выучку своих питомцев на умение выполнять различные команды наставника голосом и жестом, а также безошибочно определить, в каком из автомобилей спрятался условный нарушитель, обнаружить имитаторы наркотических средств в помещении.

Членами жюри оценивались чёткость выполнения заданий собаками, и грамотность действий самих наставников питомцев. Выполнение заданий ограничивалось временными рамками.

Данные соревнования являются подготовительным и отборочным этапом перед участием в чемпионате ФСИН.