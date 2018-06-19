Вопросы браконьерства на водоёмах Мурманской области обсудили в правительстве

19 Июня 2018 года, 16:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Проблему браконьерства на водоёмах региона обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Для сохранения водных биоресурсов министерством рыбного и сельского хозяйства выработан ряд рекомендаций для муниципалитетов.

«Во-первых, необходимо создать в муниципальных образованиях рабочие группы по выявлению незаконной торговли водными биоресурсами. Во-вторых, организовать комплекс информационно-просветительских мер для повышения гражданской активности населения, привлечения внимания к важности противодействия незаконному лову рыбы, привлекая к таким мероприятиям представителей органов рыбоохраны», - рассказал и.о. министра Андрей Алексеев.

По мнению первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина, фактором, негативно влияющим на численность сёмужьего стада, особенно на реке Варзуга, являются туристические сплавы. Министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова сообщила, что с 15 июля и до ледостава на реке вводится ограничение на сплав в пределах природного заказника. По информации министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Руусалепа, в начале месяца был проведён рейд на реке Варзуга, выявлено более двадцати нарушений.

Алексей Тюкавин предложил ключевым ведомствам, а также руководителям муниципалитетов разработать предложения по охране семужьего стада, при этом сохраняющие туристическую привлекательность региона.