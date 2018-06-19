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Главная » НОВОСТИ » На Северном флоте проходят сборы специалистов по физподготовке
 
 
 
 
19 Июня 2018 года, 16:42

На Северном флоте проходят сборы специалистов по физподготовке


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - На основной базе Северного флота в Североморске стартовали учебно-методические сборы специалистов по физической подготовке Вооружённых сил России.

География сборов охватывает большую территорию Мурманской области, на которой расположены силы и войска Северного флота: это гарнизоны Печенга и Спутник, Гаджиево и Североморск и ряд других населённых пунктов.

В мероприятии принимают участие порядка трёхсот офицеров, отвечающих за организацию физподготовки и спорта в соединениях, объединениях, на флотах и в военных округах, а также родах войск и видах ВС РФ.

В течение нескольких дней специалистам предстоит ознакомиться с особенностями физподготовки на надводных кораблях и подводных лодках в базах и во время похода, в частях сухопутных и береговых войск Северного флота, а также побывать на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», почувствовать себя морскими пехотинцами и совершить морской переход на десантных суднах «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский» из Лиинахамари в Североморск.

Для участников сборов подготовлена программа, в ходе которой они ознакомятся с особенностями подготовки военнослужащих в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики, а также и с организационными и техническими достижениями в этой области на Северном флоте.

Также, специалистам, участвующим в сборах доведётся принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби 22 июня и возложить цветы к монументу «Героям-североморцам, защитникам Заполярья».

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