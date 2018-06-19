Программа «ЦКП: Зарплата экипажей судов» в числе лучших товаров и услуг региона

19 Июня 2018 года, 16:50

Решение для автоматизации работы отделов кадров и бухгалтерий рыболовецких компаний, предприятий морского и речного транспорта, разработанное и запатентованное Центром консалтинговых проектов, победило в конкурсе «100 лучших товаров и услуг Мурманской области».

Программный продукт получил высокие оценки комиссии конкурса и стал одним из дипломантов. Уникальное решение разработано на базе конфигурации «1С», автоматизирует сложные расчеты по специфическим для отрасли алгоритмам. Гибкий функционал позволяет легко настроить для заказчика расчеты именно по его параметрам и особенностям.

Внедрение решения сокращает трудоемкость расчетов, делает удобным получение отчетов в различных разрезах. Автоматически формируются и заполняются бланки необходимых отраслевых документов. К примеру, внедрение программы дает возможность учитывать состав экипажа в рейсе, вести детализированные списки и отбор документов по конкретному рейсу; настраивать судовые роли в соответствии с формами Минтранса на русском и английском языках; рассчитывать суммы сдельной оплаты за рейс в соответствии с количеством вылова рыбы и расценками каждого вида продукции; рассчитывать в иностранной валюте взамен суточных; распределять суммы котлового довольствия между членами экипажей; удобно и легко формировать справки о среднем заработке, денежные аттестаты, сводные приказы на отпуск с выходными днями. Интеграция с установленной бухгалтерской программой позволит работать в режиме одного окна – не нужно перезаносить данные в новую программу.

Решение отличает быстрое внедрение – оперативный запуск происходит всего за 1 месяц. Кроме того, пользователей порадует знакомый интерфейс и удобное расположение блоков и кнопок.

Преимуществом является и цена решения – примерно в 5 раз дешевле, чем заказ отдельной настройки каждого из алгоритмов.

Подробное описание, возможности и преимущества программного продукта – на сайте.

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