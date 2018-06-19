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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В группе, посвящённой Дарье Стариковой, ответили критикам
 
 
 
 
19 Июня 2018 года, 17:20

В группе, посвящённой Дарье Стариковой, ответили критикам


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – В группе во «Вконтакте» «Дарья Старикова - борьба за ЖИЗНЬ!» разместили пост о негативных отзывах в сторону женщины. Комментаторы писали, что Дарья сама виновата в своей смерти, потому что «дотянула болезнь до критической точки». Также на просторах интернета появлялись мнения о том, что случай апатитчанки является «показухой», а на лечение в Москву нужно возить действительно больных людей. Ранее сообщалось о смерти Дарьи. 

Автор поста сообщает, что, когда Дарья Старикова была жива, читатели наполняли страницу негативом. Чтобы девушка не прочитала комментарии, они удалялись. Отзывы о заболевшей онкологическим заболеванием северянке делились на две основные группы. Первая – она сама виновата в болезни. Диагноз, по отзывам, был поставлен своевременно, девушка сама довела заболевание до критического состояния. И вообще она не обращалась к врачам два года. Вторая – история является вымышленной. Дарья «помогала пиар-компании».

На мнение о том, что обращение к президенту было записано, чтобы обвинить Апатитско-Кировскую больницу, автор размещённой записи отвечает, что Дарья Старикова «хотела свою обретённую известность использовать для помощи другим». В этом видео девушка говорит Владимиру Путину: «Я прошу не за себя, я прошу за город, за наших жителей».

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