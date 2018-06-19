Любой совершеннолетний северянин может попробовать стать лесным инспектором

19 Июня 2018 года, 18:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области утверждено Положение об общественных лесных инспекторах Мурманской области. Основной задачей деятельности станет помощь Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области в выявлении правонарушений в сфере лесных отношений. Примерить на себя звание общественного лесного инспектора Мурманской области может любой житель области, достигший 18-летнего возраста, имеющий намерения оказывать лесной охране содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе.

Общественные лесные инспекторы будут вправе фиксировать правонарушения, выявленные ими на землях лесного фонда на территории Мурманской области, и в дальнейшем направлять материалы о наличии признаков состава административного правонарушения в МПР Мурманской области и подведомственные учреждения - лесничества. Также они будут наделены правом принятия мер к сохранности вещественных доказательств на местах совершения правонарушений. Общественные лесные инспекторы совместно с сотрудниками отдела государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах МПР Мурманской области, а также сотрудниками лесничеств будут участвовать в работе по экологическому просвещению населения.

Гражданам, изъявившим желание поработать в качестве общественного лесного инспектора Мурманской области, необходимо направить заявление по установленной форме в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. Специально созданная комиссия примет заявление и проведет собеседование с кандидатами в общественные лесные инспектора по вопросам соблюдения гражданами и юридическими лицами требований лесного и административного законодательства Российской Федерации. Лицам, успешно прошедшим собеседование, будет выдано специальное удостоверение общественного лесного инспектора Мурманской области.