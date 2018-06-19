Инспектор по делам несовершеннолетних провела профилактическую беседу с мурманскими школьниками

19 Июня 2018 года, 18:40

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску капитан полиции Ирина Серова провела профилактическую беседу в школе №5, на базе которой организован летний оздоровительный лагерь.

Цель визита инспектора - донести до пребывающих в лагере детей информацию о вреде наркотиков и предостеречь от их употребления.

Всего в мероприятии приняли участие более 50 ребят, которым инспектор рассказала о правилах безопасного поведения, а также об ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также о видах уголовной ответсвенности, которая может за это грозить.

В конце беседы ребятам был показан поучающий видеоролик «Как работают наркотики», рассказывающий о последствиях потребления наркотических средств. После чего, сотрудники полиции ответили на все интересующие юных северян вопросы.