Военнослужащим в отставке разрешили носить оружие

19 Июня 2018 года, 19:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Североморска разъясняет, что приказом Росгвардии утверждён административный регламент Федеральной службы войск национальной гвардии. Согласно документу, отдельным категориям военнослужащих и сотрудников государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии, законом разрешено хранение и ношение оружия. Данная госуслуга предоставляется Росгвардией и её территориальными органами. Заявителями на её получение являются граждане РФ:

-военнослужащие и сотрудники государственных военизированных организаций, находящиеся на пенсии;

-должностные лица государственных органов, которым законом разрешено хранение и ношение оружия;

-уволенные до 1 июля 2017 года из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды и имеющие на хранении отдельные модели боевого холодного клинкового оружия (кортики);

- имеющие на хранении отдельные модели боевого холодного клинкового оружия (кортики), полученные в порядке наследования.

Выдача разрешения осуществляется в срок не более 14 календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления. Продление срока действия разрешения на хранение и ношение огнестрельного короткоствольного оружия и патронов к нему осуществляется в срок не более 14 календарных дней. Для получения разрешения необходимо предоставить в том числе медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.