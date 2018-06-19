За несвоевременную замену паспорта можно получить штраф до трёх тысяч рублей

20 Июня 2018 года, 09:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кировска разъясняет, что согласно постановлению Правительства «Об утверждении положения о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ», паспорт действителен в течение одного месяца после наступления 20-летия и 45-летия. После истечения 30 дней старый паспорт будет недействителен.

Граждане РФ могут поменять паспорт при наступлении 20 и 45-летнего возраста в многофункциональных центрах. Подать заявление на замену документа можно в отделениях по месту постоянной или временной регистрации в течение 30 суток, но не раньше дня рождения. В МФЦ нужно будет заполнить заявление, оплатить государственную пошлину и предоставить пакет документов (паспорт, у которого истекает срок, заполненное заявление, две фотографии размером 35×45 мм, квитанция об оплате государственной пошлины).

Если в течение 30 дней после дня рождения гражданин не подаст заявление, то он может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух до трёх тысяч рублей.