Прокуратура региона добилась погашения задолженности учреждениями здравоохранения

20 Июня 2018 года, 10:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Мурманской области следит за исполнением законов в части своевременной оплаты заказчиками по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Установлено, что наибольшая задолженность по оплате исполненных обязательств в регионе имеют областные учреждения здравоохранения.

Неисполнение заказчиками обязательств по договорам причиняет ущерб правам и законным интересам субъектов предпринимательской деятельности. Это может повлечь за собой их финансовую и экономическую нестабильность.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором Мурманской области в адрес губернатора региона внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён. Мерами прокурорского реагирования удалось добиться погашения задолженности на сумму свыше 100 млн рублей.