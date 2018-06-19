С начала летнего периода спасатели дважды выезжали на поиски рыбаков

20 Июня 2018 года, 10:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - В поисково-спасательных формированиях Мурманской области с начала летнего периода было зафиксировано два случая поиска потерявшихся рыбаков, ввиду начала рыболовного любительского сезона. Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» подполковник внутренней службы Сергей Скшипик отметил, что всего с начала года было зарегистрировано 8 поисково-спасательных работ в отношении 12 рыбаков.

Частой причиной обращения за помощью является банальная неподготовленность к походу (к примеру, вдали от берега заканчивается топливо для моторной лодки, а вёсел или сил грести уже нет; раньше времени садится заряд аккумулятора мобильного телефона, а дополнительная батарея или запасной телефон отсутствуют; рассчитывали на теплые дни, не взяли с собой теплые вещи, а погода преподнесла очередной сюрприз) или, что еще хуже, разгильдяйство и отсутствие благоразумия участников (в ходе рыбалки или передвижения по лесу распивают спиртные напитки, что, порой, приводит к печальным последствиям).