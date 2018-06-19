Yota тоже в шоке

МОСКВА/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Федеральный мобильный оператор Yota поддержал болельщиков российской сборной по футболу, которые были шокированы результатами матча.
«Мы тоже в шоке!», - прокомментировали директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко и PR-директор Yota Ольга Алексеева.
В поддержку болельщиков Yota разместила анимированные ролики более чем на 100 диджитал-экранах оператора наружной рекламы Gallery в Москве сразу после завершения матча в 23:00 19 июня.
Ролики содержат эмодзи, которые отражают эмоции российских болельщиков по итогам матча. Слоган кампании гласит «Когда переполняют эмодзи».
Справка
Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.
Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.