Правительство региона обсудит переселение граждан из аварийных домов

20 Июня 2018 года, 11:51

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В пятницу, 22 июня, состоится заседание правительства Мурманской области. Отчёт о результатах деятельности Комитета по культуре и искусству Мурманской области представит Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области. О результатах деятельности Комитета по ветеринарии региона отчитается Алексей Касаткин, председатель Комитета по ветеринарии Мурманской области.

В ходе совещания обсудят исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области, ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Мурманской области в 2017 году (Елена Тихонова, министр экономического развития Мурманской области).

Также будет рассмотрен вопрос о выполнении обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом расскажут Леонид Кан, министр строительства и территориального развития Мурманской области и Владимир Задворных, глава администрации Кандалакшского района.