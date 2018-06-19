20 Июня 2018 года, 12:30

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске могут пройти акции протеста против повышения пенсионного возраста. На прошлой неделе правительство России заявило о планах провести пенсионную реформу начиная с 2019 года. Предполагается, что к 2028 году мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, а к 2034 году женщины официально смогут вступить в «период дожития» в 63 года.

«Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1000 рублей в год», - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новость не могла не задеть граждан. В интернете появилась петиция против повышения пенсионного возраста, которую уже подписали более 2,1 млн человек. Правда, создана эта петиция на портале change.org, так что эти результаты могут быть на законных основаниях проигнорированы властями. А вот на официальном портале по сбору подписей за различные идеи — Российская общественная инициатива — против повышения пенсионного возраста «высказались» немногим более 58 тысяч человек. На РОИ ранее уже появлялись петиции против данного решения, но собирали они около 100 тысяч подписей.

Ожидаемо, против решения правительства выступили профсоюзы. Они недовольны, что решение было принято без общественного обсуждения и мнения участников трёхсторонней комиссии по трудовым отношениям.

«Опыт показывает, что в ходе практической реализации принятых таким образом законов неизбежно возникают непредвиденные ситуации, ведущие к негативным для населения последствиям. Это, в свою очередь, потребует внесения очередных корректировок, что обычно осуществляется либо в таком же спешном порядке, либо вопрос и вовсе остается неурегулированным», - считают в Мурманском областном совете профсоюзов. Там отметили, что резкое повышение пенсионного возраста и недифференцированный подход к определению возрастных категорий граждан, в отношении которых планируется вводить указанные новации, неизбежно приведет к увеличению бедности.

В текущей ситуации профсоюзы готовы выйти на митинг. Во всяком случае, о том, что такая необходимость назревает, заявил председатель облсовпрофа Александр Первухин. Впрочем, кроме , как о готовности, больше ни о чём он не говорит. Конкретика есть в действиях оппозиционно настроены жителях Мурманска и Мурманской области. Штабы Алексея Навального в городах, где не проводится Чемпионат мира по футболу, в том числе и в Мурманске, подали заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста 1 июля 2018 года. В столице Заполярья акция пройдёт в сквере на улице Ленинградской.