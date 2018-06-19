В Мурманске могут пройти акции протеста против повышения пенсионного возраста

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Yota тоже в шоке Yota тоже в шоке
Программа празднования Дня молодежи в Мурманске Программа празднования Дня молодежи в Мурманске
Время ЗОЛОТОГО ВИНОГРАДА Время ЗОЛОТОГО ВИНОГРАДА
Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
 
 

Видеоновости16+

Считать птиц на берегах Баренцева моря из Мурманска отправится яхта «Alter Ego»
 
 
 
 

Курсы валют 20.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
84,4869
0,4724
1 USD
Доллар США
64,0683
0,5845
1 EUR
Евро
74,1847
0,7022
10 NOK
Норвежских крон
77,9534
0,2831
10 SEK
Шведских крон
71,6592
0,0709
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

17°
4.5 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске могут пройти акции протеста против повышения пенсионного возраста
20 Июня 2018, 12:30
В Мурманске могут пройти акции протеста против повышения пенсионного возраста
Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ливне
20 Июня 2018, 10:48
Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ливне
За несвоевременную замену паспорта можно получить штраф до трёх тысяч рублей
20 Июня 2018, 09:50
За несвоевременную замену паспорта можно получить штраф до трёх тысяч рублей
На севере Мурманской области сохраняется четвёртый класс пожарной опасности
19 Июня 2018, 15:48
На севере Мурманской области сохраняется четвёртый класс пожарной опасности
 
 
 
 

Самое читаемое

Военнослужащим в отставке разрешили носить оружие
19 Июня 2018, 19:08
Цены на бензин в России будут снижены
19 Июня 2018, 18:29
Мурманская семья потратила материнский капитал, не включив в собственность детей
19 Июня 2018, 12:54
Полицейскому дали условный срок за применение силы против нарушителя
19 Июня 2018, 17:00
Более 20 северян пострадали от укусов клещей
19 Июня 2018, 17:50
В Мончегорске горели четыре гаража
19 Июня 2018, 14:55
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманске могут пройти акции протеста против повышения пенсионного возраста
 
 
 
 
20 Июня 2018 года, 12:30

В Мурманске могут пройти акции протеста против повышения пенсионного возраста


МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске могут пройти акции протеста против повышения пенсионного возраста. На прошлой неделе правительство России заявило о планах провести пенсионную реформу начиная с 2019 года. Предполагается, что к 2028 году мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, а к 2034 году женщины официально смогут вступить в «период дожития» в 63 года.

«Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1000 рублей в год», - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новость не могла не задеть граждан. В интернете появилась петиция против повышения пенсионного возраста, которую уже подписали более 2,1 млн человек. Правда, создана эта петиция на портале change.org, так что эти результаты могут быть на законных основаниях проигнорированы властями. А вот на официальном портале по сбору подписей за различные идеи — Российская общественная инициатива — против повышения пенсионного возраста «высказались» немногим более 58 тысяч человек. На РОИ ранее уже появлялись петиции против данного решения, но собирали они около 100 тысяч подписей.

Ожидаемо, против решения правительства выступили профсоюзы. Они недовольны, что решение было принято без общественного обсуждения и мнения участников трёхсторонней комиссии по трудовым отношениям.

«Опыт показывает, что в ходе практической реализации принятых таким образом законов неизбежно возникают непредвиденные ситуации, ведущие к негативным для населения последствиям. Это, в свою очередь, потребует внесения очередных корректировок, что обычно осуществляется либо в таком же спешном порядке, либо вопрос и вовсе остается неурегулированным», - считают в Мурманском областном совете профсоюзов. Там отметили, что резкое повышение пенсионного возраста и недифференцированный подход к определению возрастных категорий граждан, в отношении которых планируется вводить указанные новации, неизбежно приведет к увеличению бедности.

В текущей ситуации профсоюзы готовы выйти на митинг. Во всяком случае, о том, что такая необходимость назревает, заявил председатель облсовпрофа Александр Первухин. Впрочем, кроме , как о готовности, больше ни о чём он не говорит. Конкретика есть в действиях оппозиционно настроены жителях Мурманска и Мурманской области. Штабы Алексея Навального в городах, где не проводится Чемпионат мира по футболу, в том числе и в Мурманске, подали заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста 1 июля 2018 года. В столице Заполярья акция пройдёт в сквере на улице Ленинградской.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Мурманчане смогут посмотреть военно-историческую драму «Прощаться не будем»
2.
Правительство региона обсудит переселение граждан из аварийных домов
3.
Учреждения Мурманской области не отчитались перед Комитетом по физической культуре и спорту
4.
Программа празднования Дня молодежи в Мурманске
5.
Городской автобус попал в ДТП в Абрам-Мысе
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»