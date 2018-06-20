В Мурманской области изменились цены на проезд в электричках

20 Июня 2018 года, 12:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области меняются тарифы на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории региона. Об этом сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Так, с 1 июля 2018 года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения составит 24 рубля за первые 10 километров пути. Стоимость проезда зависит от дальности поездки. Стоимость проездного документа для детей в возрасте от 5 до 7 лет составит 35% от стоимости полного билета.

Провоз ручной клади и велосипедов, размеры которых по сумме трех измерений превышают 180 сантиметров, составит 24 рубля.

Стоимость провоза мелких домашних (комнатных) животных, собак, птиц в качестве ручной клади, в том числе собак крупных пород, в пригородных поездах по территории Мурманской области составит 6 рублей за первые 10 километров пути. Стоимость проезда зависит от дальности поездки.

Фото: 51transport.ru