Петроглифы на Кольском полуострове оказались старше Пирамиды Хеопса на полторы тысячи лет

20 Июня 2018 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Кольской археологической экспедиции Института истории материальной культуры в ходе работ на Кольском полуострове обнаружили древние артефакты, которые подтвердили возраст наскальных рисунков-петроглифов. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор музея «Петроглифы Канозера» Владимир Перевалов.

«Работа археологов и их находки позволили подтвердить гипотезу о шеститысячелетнем возрасте петроглифов Канозера, которые являются древнейшими из обнаруженных на Кольском полуострове», - сказал собеседник агентства ТАСС.

Для сравнения, Пирамиде Хеопса, которую мы считаем древнейшей, по данным Википедии, всего лишь примерно 4500 лет. Ранее «Би-порт» сообщал, что петроглифы вошли в перечень объектов культурного наследия. В единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации был включен «Комплекс петроглифов – наскальных рисунков IV-II тыс. до н.э.». Памятник расположен в Терском районе.

Во время нынешней экспедиции, первой с 2015 года, петербургские археологи обнаружили орудия труда, которыми были сделаны рисунки. Также были найдены осколки керамических изделий, сколы слюды, которые возникли при выбивании рисунков на камнях, и другие артефакты. Все они подтверждают гипотезу о возрасте петроглифов. Работы археологов на Канозере продолжаются.

Петроглифы Канозера - древние наскальные рисунки, они входят в пятерку крупнейших памятников эпохи неолита в мире. Уникальный комплекс петроглифов расположен на островах и по берегам Канозера на юго-востоке Мурманской области. Он включает около 1200 изображений животных, людей, лунных и солнечных символов, сцен охоты и рыбалки. Первые рисунки обнаружили в 1997 году. По различным признакам было сделано предположение, что они были созданы в четвертом тысячелетии до нашей эры.