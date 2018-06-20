В конце июня мурманчане традиционно сдадут ненужную бумагу и картон

20 Июня 2018 года, 16:14

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Организация «Природа и Молодежь» объявляет традиционный сбор макулатуры. Он пройдёт в офисе ПиМ. Мероприятие состоится 23 – 24 июня. Следующий сбор состоится только в сентябре. С начала года на переработку было отправлено девять тонн макулатуры. По просьбе компании, принимающей бумагу на переработку, ПиМ собирает только книги, газеты, журналы, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств. Перед сдачей макулатуру следует перевязывать верёвкой или скотчем.

Для переработки не годятся горелая, мокрая, испачканная химическими веществами и маслами бумага, коробки с жирными пятнами, яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки. Эти условия объясняются общими требованиями к бумажному сырью, пригодному для вторичной переработки.

Для облегчения транспортировки макулатуры до места сборов в официальной группе проекта «ПиМ» появилась новая рубрика «Бумажный попутчик». С её помощью теперь можно обмениваться контактами и помогать друг другу доставлять макулатуру до пункта приема. Для вывоза бумаги у пенсионеров задействованы автоволонтёры.