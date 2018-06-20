МЧС России предлагает ввести категорию «чрезвычайно высокий риск»

20 Июня 2018 года, 13:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – МЧС России предлагает при осуществлении государственного пожарного надзора использовать категорию «чрезвычайно высокий риск». Прокуратура Североморска разъясняет, что проектом постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре» к категории чрезвычайно высокого риска предлагается отнести детские сады, школы. Также в список объектов входят учреждения, в которых дети пребывают в каникулярное время и в которых предоставляются социальные услуги с обеспечением проживания.

Плановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, будут проводиться один раз в год. Проектом предусматривается повышение категории риска для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, имеющих общую границу с лесным массивом. А также перевод многоквартирных жилых домов класса функциональной пожарной опасности в более высокую категорию риска в целях организации и осуществления регулярного контроля за их системой обеспечения пожарной безопасности.