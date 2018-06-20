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Главная » НОВОСТИ » Санкции США не мешают работать российским компаниям
 
 
 
 
20 Июня 2018 года, 13:48

Санкции США не мешают работать российским компаниям


РОССИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Расширение санкций США против России в апреле этого года не оказало значительного влияния на экономическую активность в стране, сообщают «Известия». 70% российских компаний не почувствовали эффекта от новых санкций. Также предприниматели заявили об улучшении бизнес-климата в России в последние месяцы. Такие данные приводятся в докладе Банка России после проведенного регулятором мониторинга.

Изменение внешних условий и расширение санкций в отношении России привели к повышению уровня рисковой премии на Россию, констатирует при этом регулятор. Тем не менее, по данным РЭУ имени Г.В. Плеханова, этот показатель увеличился незначительно. Участники финансового рынка после введения новых санкций оценивали риск банкротства России только в 10,1%. До расширения ограничительных мер этот показатель составлял порядка 8%. Также после введения новых санкций под давлением валютных спекулянтов ослаб курс рубля, однако он быстро отыграл потери.

Бизнес-климат в России можно назвать нейтральным, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Для его изменения необходимо принимать соответствующие законы, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Больше всех от новых американских санкций пострадала компания по производству алюминия «Русал». Стоимость ее акций на Гонгконгской бирже упала до исторического минимума. После чего в компании предупредили о возможности технического дефолта по кредитным обязательствам. Российское правительство сейчас рассматривает различные меры поддержки компаний, пострадавших от новых санкций. 

ЦБ будет придерживаться умеренно-жесткой монетарной политики дольше, чем предполагалось ранее. Это связано с повышением НДС в 2019 году с 18 до 20% и, как следствие, с увеличением инфляции. По оценке Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 п.п. Частично этот эффект может реализоваться уже в 2018 году. ЦБ прогнозирует годовую инфляцию 3,5–4% в конце года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. Однако в начале 2020 года темпы роста потребительских цен вернутся к 4%.

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