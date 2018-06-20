Юные мурманчане побывали на экскурсии в музее правоохранительных органов

20 Июня 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Сотрудники Управления областной Росгвардии провели экскурсию в музее правоохранительных органов Мурманской области для воспитанников детского оздоровительного лагеря Лицея №2.

В качестве экскурсовода выступил председатель Совета ветеранов Росгвардии Мурманской области Андрей Геннадьевич Рудов. Он отметил, что практически все исторические события, связанные с годами Великой Отечественной Войны и становлением правоохранительных органов Заполярья, представлены в их музее.

В совете ветеранов Росгвардии Мурманской области отмечают, что они усиленно стараются работать с подрастающим поколением для прививания им патриотического духа и любви к родине.

Из рассказа Андрея Геннадьевича ребята узнали об истории становления органов правопорядка на Кольском полуострове, узнали о героических поступках, совершенных милиционерами в годы Великой Отечественной войны. Школьники услышали о подвигах бойцов ОМОНа и СОБРа Росгвардии Мурманской области, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

В ходе экскурсии ребята проявляли большой интерес к служебными буднями росгвардейцев. В завершение встречи юным гостям показали видеофильмы, рассказывающие о почетной службе бойцов ОМОНа и СОБРа Управления Росгвардии по Мурманской области.