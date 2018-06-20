В Кировске побывала делегация депутатов Совета Костомукшского городского округа

20 Июня 2018 года, 14:04

КИРОВСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Депутаты из Карелии посетили город Кировск с ознакомительной целью. В ходе визита гости узнали о реализации социальных программ, коммунальных проектов и познакомились с работой городских властей.

Также депутаты посетили туристические объекты, «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска», аэропорт «Хибины», кировский городской Дворец культуры, «Комбинат школьного питания», объекты, реализованные по программам «Формирование современной комфортной городской среды» и «Поддержка местных инициатив», осмотрели новую развязку на въезде в город.

Заместитель председателя Совета Костомукши Татьяна Андруша отметила, что Кировск производит очень хорошее впечатление. Аккуратный город, в хорошем состоянии дороги и большинство дворов.

В свою очередь, депутаты из Карелии пообещали взять на вооружение проект МАУО «Кировский комбинат школьного питания», но кировчанам посоветовали обратить внимание на энергосервисные контракты по обслуживанию сети наружного освещения. В их городе три года назад был реализован подобный проект государственно-частного партнерства. Инвестор заменил наружное освещение на светодиодные фонари. По словам народных избранников, это уже дало существенную экономию в потреблении ресурсов и благоприятно сказалось на бюджете.