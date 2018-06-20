Ледокол «Капитан Драницын» вернулся в порт Мурманска

20 Июня 2018 года, 14:20

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Ранее мы сообщали о том, что ледокол «Капитан Драницын» 22 апреля вышел в рейс к Обской губе для осуществления ледокольных проводок судов в направлении морского порта Сабетта.

Ледокол провёл в рейсе почти два месяца, в течение которых оказывал помощь в продвижении судов, начиная от архипелага Новая Земля, а также выгрузку танкера «Котлас», теплохода «С. Кузнецов» и теплохода «Инженер Трубин» на припай острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. В первой половине июня атомоход работал в районе морского порта Варандей.

В ходе данного рейса на борту «Капитана Драницына» проходили практику 20 курсантов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа, обучающихся на втором курсе по специальностям «судовождение» и «эксплуатация судовых энергетических установок».