Минфин планирует пересмотреть цены на водку, коньяк и шампанское

20 Июня 2018 года, 14:35

РОССИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В 2018 году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков, сообщают «Известия». Сводное аналитическое управление Росалкогольрегулирования проводит предварительный расчёт минимальных цен на алкогольную продукцию. Об этом сказано в документах службы, которые 16 мая были направлены производителям спиртного.

Документы подписаны главой управления Владиславом Спириным. В бумагах РАР отмечено, что служба исполняет поручение бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, который ранее курировал алкогольную отрасль. А это значит, что на основе собранных данных уже в этом году Минфин может пересмотреть все действующие минимумы и установить их для новых напитков.

МРЦ на водку Минфин последний раз устанавливал в 2017 году (в рознице — 205 рублей за 0,5 литра), коньяк (371 рубль за 0,5 литра) и другие крепкие напитки, плюс в 2016 году на шампанское (164 рубля за 0,75 литра). Минимальные цены на вино и винные напитки правительство еще ни разу не устанавливало, хотя такая возможность обсуждалась. МРЦ на спиртное устанавливались исходя из себестоимости производства и наценок, которые формируются в рознице и опте. Теперь же РАР будет производить расчёты по новой методике, формула для определения минимумов станет единой для всех напитков, чего раньше не было.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз подчеркнул, что появление новых параметров и более детализированный подход в подсчете себестоимости продукции может обернуться увеличением минимальных цен. Будет учитываться больше параметров — например, оплата банковских гарантий на покупку акцизных марок, что окажет влияние на конечную МРЦ, пояснил эксперт. При этом он отметил, что правительство будет стремиться сохранять невысокий уровень МРЦ и значительно не повышать стоимость продукции. По его словам, МРЦ водки должна составлять 235 рублей за 0,5 л, коньяка — 450 рублей за 0,5 л, вина — 130 рублей за 0,75 л, винных напитков — 100 рублей за 0,75 л.