В Мурманске началась подготовка к новому отопительному сезону

20 Июня 2018 года, 15:05

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске прошло первое заседание комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. В нем приняли участие представители администрации города Мурманска, прокуратуры, управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий.

«Социально значимые объекты: школы, детские сады и учреждения дополнительного образования с 1 сентября будут полностью подключены к системе отопления. Жилой фонд – зона ответственности управляющих организаций, которые по окончании ремонтных работ должны будут получить паспорта готовности. Срок – до 15 сентября», - рассказал заместитель председателя комитета по жилищной политике администрации города Мурманска Максим Чударов.

В настоящий момент в Мурманске полным ходом идут гидравлические испытания, опрессовки и ремонтные работы на основном оборудовании. Они позволяют выявить и заменить поврежденные и изношенные участки сетей в целях поддержания надежности теплоснабжения.