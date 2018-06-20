Лайнер «Braemar» завтра причалит к берегам Мурманска

20 Июня 2018 года, 15:25

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Крузный лайнер «Braemar» (Багамы) должен завтра прибыть в Мурманск. 200-метровый корабль пришвартуется у морского вокзала. В настоящий момент лайнер находится в районе Киркенеса.

В феврале сообщалось, что Мурманск станет транзитным портом для круизных лайнеров Норвегии. Речь идёт о круизе, который состоится в 2019 году с 29 августа по 12 сентября. Судно выйдет из Тромсё, совершит остановку на острове Сёрёйа, затем в Мурманске пройдут необходимые миграционные процедуры, после чего туристы отправятся на арктический архипелаг. В обратном направлении судно также зайдёт в Мурманск, оттуда – в Скарсвог и затем обратно в Тромсё.

В связи с планируемыми маршрутами подобного плана, в начале лета на Мурманском морском вокзале открылся международный пункт пропуска. Туристические суда и круизные лайнеры будут швартоваться у причала морского вокзала, а пассажиры проходить пограничный и таможенный контроль в новом пункте пропуска. Пропускная способность нового пункта пропуска составляет до 100 тысяч пассажиров в год. Лайнер «Braemar» морской вокзал ожидает завтра, 21 июня.