20 Июня 2018 года, 16:22

РОССИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Росатомфлот продлевает зимне-весеннюю навигацию из-за тяжелых ледовых условий в акватории Северного морского пути. Впервые за четыре года на морском канале в баре Обской губы образовался неподвижный лед – припай, вскрытие которого парализовало самостоятельное движение судов. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Наши партнеры уже подали заявку на продление договора по ледокольному обеспечению. Сроки зимне-весенней навигации будут увеличены, как минимум, на первую декаду июля», - говорит директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов.

В Обской губе работают два мелкосидящих атомных ледокола Росатомфлота - «Таймыр» и «Вайгач». Экипажам атомоходов предстоит вывод судов из «ледового плена». В порту Сабетта работы по сопровождению танкеров и газовозов возьмут на себя буксир ледового класса «Тамбей» и ледокольный буксир «Юрибей». Вместе с ними постановку и отвод от причалов будет осуществлять ледокол «Москва». В конце июня к команде «Портофлота» присоединится буксир ледового класса «Пур».