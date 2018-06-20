ТНТ «отрастил» усы и снова поздравил сборную победными роликами

20 Июня 2018 года, 21:00

Матч Россия — Египет едва завершился, а в эфире ТНТ уже появились ролики, в которых звезды телеканала поздравили сборную с победой, а логотип ТНТ в социальных сетях «отрастил» усы.

19 июня Россия обыграла Египет со счетом 3-1 и практически на 99,9% гарантировала выход в 1/8. И снова после финального свистка в эфире ТНТ появились ролики, обыгрывающие результат матча:

Сразу после победы, совершенно спонтанно, пришла еще одна интересная идея — добавить на логотип ТНТ в социальных сетях самый узнаваемый тренд текущего чемпионата. Экстренно вызванный дизайнер быстро справился с поставленной задачей.

ТНТ поддерживает сборную с самой первой игры Чемпионата мира. 14 июня, сразу после матча Россия – Саудовская Аравия в эфире ТНТ появились ролики, в которых звезды канала поздравляют команду с победой. Напомним, что в первом матче Россия разгромила саудитов со счетом 5-0.

25 июня Россия проведет последний матч группового этапа со сборного Уругвая. После двух крупных побед с общим счетом 8-1, первоначальный фаворит Уругвай уже не кажется таким грозным. Команда Кавани и Суареса сборной России явно по зубам.