С начала года инфляция в России составила 1,8%

20 Июня 2018 года, 16:39

РОССИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - За период с 10 по 18 июня 2018г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июня – 100,2%, с начала года – 101,8%.

За прошедший период цены на кур выросли на 1,5%, пшено – на 1,0%, сахар-песок – на 0,6%, вермишель и маргарин – на 0,2%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1,0%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,4%, при этом огурцы и помидоры стали дешевле на 8,2% и 6,9% соответственно. В то же время цены на морковь выросли на 5,9%, картофель, капуста белокочанная, лук и яблоки – на 1,2-2,0%.

Цены на бензин автомобильный снизились на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.