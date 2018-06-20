Росавиация опубликовала майский рейтинг пунктуальности

20 Июня 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов в мае 2018 года. Согласно обнародованным данным, в мае 33 российские авиакомпании выполнили 74,6 тысяч рейсов, из которых с задержкой – чуть более тысячи, что составило 1,45% от общего количества совершённых перелётов.

Самым пунктуальным перевозчиком в мае стало авиапредприятие «Северсталь» – из 684 рейсов только один был задержан. На второй позиции – низкобюджетная «дочка» национального перевозчика «Победа»: было задержано 0,27% из 3345 рейсов. Третье место – авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с коэффициентом задержки 0,31.

В ТОП-10 самых пунктуальных перевозчиков также вошли «ЮТэйр» (0,49% задержанных рейсов), «Аэрофлот» (0,65%), «Сибирь» (0,67%) и «Нордавиа» (из почти тысячи рейсов регионального перевозчика задержано было всего семь). Все эти перевозчики выполняют регулярные рейсы в Заполярную столицу.

Стоит отметить, что «Аэрофлот» в мае выполнил самое большое количество регулярных рейсов – на крылья национального перевозчика пришлось более 22,5 тысяч перелётов. В совокупности самолётами группы компаний «Аэрофлот» было совершено почти 34 тысячи рейсов, в то время как остальные перевозчики в мае совершили 40,6 тысяч перелётов.

Согласно данным агентства, в мае было совершено 3,3 тысячи чартерных рейса, из которых с задержкой выполнено 102 (3,1%). В задержках чартерных рейсов преобладают более чем 6-часовые отставания от расписания (они составляют треть от общего количества задержек чартеров). Наибольшее количество чартерных перевозок в мае пришлось на авиакомпанию «Азур Эйр» – 826 (из Мурманска этот перевозчик выполняет прямые рейсы в Турцию), а самым «опаздывающим» чартерным перевозчиком стала авиакомпания «Саратовские авиалинии» (15% рейсов были задержаны).

Фото: Игорь Ерёменко