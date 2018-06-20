Utair повысил стоимость провоза сверхнормативного багажа

20 Июня 2018 года, 18:00

МОСКВА/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Utair» увеличила стоимость провоза сверхнормативного багажа при посадке на самолет с 500 до 1499 рублей.

Все тарифы авиаперевозчика позволяют бесплатно провозить 10 кг ручной клади габаритами не более 55×40×20 см, при этом пассажиры могут взять на борт еще одну сумку весом не более 5 кг.

Если багаж превышает норму или вам необходимо дополнительное место, оплатить его при регистрации на рейс можно от 2 500 руб., а при посадке на самолет добавится увеличенный штраф за багаж сверх нормы - 1 499 руб. Таким образом, общая сумма возрастет до 3 999 руб.

Авиакомпания «Utair» выполняет два ежедневных рейса из Мурманска в столичный аэропорт Внуково.

Фото: М. Паламарчук