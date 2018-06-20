Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе

МОСКВА/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Российскому перевозчику присуждена премия американской авиационной ассоциации APEX «Выбор пассажиров» сразу в двух номинациях — «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе», а также «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами».
Премия APEX «Выбор пассажиров» считается одной из самых статусных в глобальной отрасли авиаперевозок. Она присуждается на основании онлайн-отзывов авиапутешественников, чей маршрут может быть проверен и подтвержден.
Этой премией отмечены лучшие перевозчики ключевых регионов мира, относящиеся к трем категориям — глобальные, крупные региональные и бюджетные авиакомпании. Кандидаты оценивались по таким критериям, как комфорт кресел, работа кабинных экипажей, качество бортового питания и напитков, система развлечений на борту и Wi-Fi-оснащенность. Аэрофлот был признан лучшим в Европе по совокупности показателей.
По степени авторитетности это американский аналог европейского исследования агентства Skytrax, которое считается ведущим в мире оценщиком авиакомпаний и аэропортов по уровню обслуживания пассажиров. Аэрофлот входит в число обладателей высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax. По этому показателю он не уступает практически ни одному другому из лучших авиаперевозчиков Европы.
Аэрофлот выполняет регулярные рейсы из Мурманска в Москву на комфортабельных самолетах семейства Airbus A320.
Фото: М. Паламарчук