Тариф на электричество с июля этого года увеличится всего на три копейки

20 Июня 2018 года, 17:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – С июля этого года войдут в силу новые тарифные решения по платежам за коммунальные услуги. Все они были приняты в рамках федеральных значений. В нововведениях соблюдается порог, зафиксированный распоряжением Правительства РФ. Об изменениях цен на коммунальные услуги рассказал Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский.

«Общая совокупная плата граждан в июле 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года, а Федеральная Антимонопольная служба сопоставляет именно эти периоды, должна измениться не более чем на 5,5% - предельный порог. В каждом муниципалитете – ситуация разная. Но максимально совокупная плата граждан не должна превысить при сопоставимых объёмных показателях. Необходимо всегда брать для расчёта совокупной платы одинаковый набор услуг», - рассказал он.

Это означает, что, например, выставленный в декабре набор услуг: объёмы кВт, часов, кубов, параметры гигакалорий, должен быть такой же, как в июле. Чтобы было видно, насколько индикатор тарифов на ресурс (вода, тепло) повлияло на изменения в «платёжке». Владимир Губинский отметил, что в среднем по области, для большинства жителей, изменение совокупной платы граждан произойдёт не более чем на 2,4%.

Тариф на электрическую энергию остаётся самым минимальным по Северо-Западу. На протяжении нескольких лет наблюдается минимальное повышение стоимости. С июля тариф изменится на 1% (три копейки за кВт/час). В части газоснажбения, с 2015 года проводится политика «сдерживания». Так как тариф и так достаточно высокий, он не увеличится в течение этого года.

Самая большая затрата в «платёжке» - теплоснабжение (80%). В области ведётся индивидуальная политика для каждого муниципалитета. С 2014 года принято, что муниципалитеты, где тариф сформировался на уровне 3400 или выше рублей за гигакалорию, стоимость платежа не изменяется. Это коснётся 18 муниципальных образований (Умба, Североморск, Кольский район и т.д.).

Тарифы по водоснабжению устанавливаются на экономном уровне. Там, где тарифы сформировались на уровне 40 рублей и выше, тарифы не должны измениться. В отдельных муниципалитетах – размер платы увеличится поэтапно.

Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами будет комплексной услугой. Прямой расчёт по ней никогда не проводился, потому что в комплексе сколько несёт реальных затрат управляющая организация, узнать невозможно. Это не регулируемый вид деятельности.

Губинский уточнил, что жилищные услуги, ремонт и содержание подъезда, в коммунальные услуги не входят. При появлении проблем, граждане могут обратиться в Госжилинспекцию или на прямую в комитет по тарифному регулированию.