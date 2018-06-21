Верховный суд запретил отменять митинги

21 Июня 2018 года, 09:41

РОССИЯ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - Возможные неудобства для пешеходов или одновременное проведение другого мероприятия не могут быть причиной для переноса времени или места митинга. Такие разъяснения содержатся в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. Речь идет, например, о помехах движению пешеходов или о неудобствах, связанных с необходимостью временно изменить маршруты движения транспорта. В Мурманске неоднократно отменялись шествия оппозиционно настроенных граждан по центральному проспекту именно по этим причинам. В тоже время, публичное мероприятие не должно провоцировать аварии и нарушать требования безопасности дорожного движения.

Что до единовременного проведения нескольких мероприятий в одном месте, то здесь ВС отмечается, что совместное проведение не должно вести к чрезмерному скоплению людей или угрожать мирному характеру мероприятий. В марте прошлого года в сквере на улице Ленинградской в Мурманске оппозиционные активисты вышли на митинг против коррупции, где уже проходило организованное властями патриотическое мероприятие. Тогда организатора акции хотели привлечь к ответственности после обращения по факту противоправных действий, связанных с воспрепятствованием в проведении массового мероприятия.

Наказывать организаторов за превышение численности тоже нужно не всегда, отмечается в документе. Делать это следует только тогда, когда большее заявленного количество человек может создавать реальную угрозу безопасности граждан, пишут «Известия».

ВС особо отмечает, что согласовывать митинг с чиновниками нужно даже в том случае, если он проводится на частной территории или в помещении, в том числе — в торговых центрах или других местах со свободным доступом. При этом нужно будет заручиться согласием собственника территории или помещения. В части сроков ответа чиновников на заявку о проведении массового мероприятия Верховный суд отмечает, что на предложение других условий его проведения у чиновников есть три дня. При этом срок не продлевается, даже если выпадает на нерабочие дни. Если же чиновники не успели довести до организатора свои предложения, мероприятие можно считать согласованным за исключением тех случаев, когда организатор уклоняется от общения с чиновниками.