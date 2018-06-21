Скончался мурманский протоиерей Геннадий Буздуган

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Yota тоже в шоке Yota тоже в шоке
Программа празднования Дня молодежи в Мурманске Программа празднования Дня молодежи в Мурманске
Время ЗОЛОТОГО ВИНОГРАДА Время ЗОЛОТОГО ВИНОГРАДА
Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
 
 

Видеоновости16+

Север в каждом из нас: Андрей Жданов (3 часть)
 
 
 
 

Курсы валют 21.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,6888
-0,7981
1 USD
Доллар США
63,6175
-0,4508
1 EUR
Евро
73,6118
-0,5729
10 NOK
Норвежских крон
77,6363
-0,3171
10 SEK
Шведских крон
71,4546
-0,2046
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.3 м/с
давление 747.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Вовк
Ольга Вовк:

Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Росавиация опубликовала майский рейтинг пунктуальности
20 Июня 2018, 17:00
Росавиация опубликовала майский рейтинг пунктуальности
Росатомфлот продлевает зимне-весеннюю навигацию из-за тяжелых ледовых условий
20 Июня 2018, 16:22
Росатомфлот продлевает зимне-весеннюю навигацию из-за тяжелых ледовых условий
Лайнер «Braemar» завтра причалит к берегам Мурманска
20 Июня 2018, 15:25
Лайнер «Braemar» завтра причалит к берегам Мурманска
Малоимущим гражданам могут помочь купить лекарства первой необходимости
20 Июня 2018, 13:34
Малоимущим гражданам могут помочь купить лекарства первой необходимости
 
 
 
 

Самое читаемое

Министр образования Наталия Карпенко уходит в отставку
20 Июня 2018, 12:50
Минфин планирует пересмотреть цены на водку, коньяк и шампанское
20 Июня 2018, 14:35
На полуострове Рыбачий утопили внедорожник
20 Июня 2018, 12:00
Петроглифы на Кольском полуострове оказались старше Пирамиды Хеопса на полторы тысячи лет
20 Июня 2018, 13:00
Лайнер «Braemar» завтра причалит к берегам Мурманска
20 Июня 2018, 15:25
Стали известны школы Мурманской области с низким качеством образования
20 Июня 2018, 15:39
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Скончался мурманский протоиерей Геннадий Буздуган
 
 
 
 
21 Июня 2018 года, 10:16

Скончался мурманский протоиерей Геннадий Буздуган


МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера, 20 июня, скончался 48-летний настоятель Свято-Никольского кафедрального собора города Мурманска, протоиерей Геннадий Буздуган. Похороны пройдут в пятницу, 22 июня, в Свято-Никольском кафедральном соборе после Божественной Литургии.

Отец Геннадий родился 26 марта 1970 года. В 1994 году окончил Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова. Первое время пребывал в качестве регента в Никольском соборе Мурманска. Впоследствии принял священный сан и служил настоятелем кафедрального собора.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Большой десантный корабль «Иван Грен» вошел в состав ВМФ
2.
Автомобиль в Кировске тушили шестеро пожарных
3.
В Мурманске появится научно-методический центр «Хакатон-старт»
4.
Верховный суд запретил отменять митинги
5.
Гараж с автомобилем сгорели в Мурманске
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "43955" ["channel"]=> string(22) "/news/item/216166.html" ["comment"]=> string(97) "Вот и еще один не дожил до пенсии... Царствие небесное!" ["date"]=> string(19) "2018-06-21 11:29:26" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." ["ip"]=> string(14) "178.65.134.210" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77812794" } }
  • Вот и еще один не дожил до пенсии... Царствие небесное!
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»