Скончался мурманский протоиерей Геннадий Буздуган

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера, 20 июня, скончался 48-летний настоятель Свято-Никольского кафедрального собора города Мурманска, протоиерей Геннадий Буздуган. Похороны пройдут в пятницу, 22 июня, в Свято-Никольском кафедральном соборе после Божественной Литургии.
Отец Геннадий родился 26 марта 1970 года. В 1994 году окончил Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова. Первое время пребывал в качестве регента в Никольском соборе Мурманска. Впоследствии принял священный сан и служил настоятелем кафедрального собора.