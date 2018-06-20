Большой десантный корабль «Иван Грен» вошел в состав ВМФ

21 Июня 2018 года, 10:46

КАЛИНИНГРАД/ 21 июня/ БИ-ПОРТ — В Калининграде состоялась церемония поднятия Андреевского флага на большом десантном корабле «Иван Грен». Таким образом, корабль вошёл в состав Военно-морского флота России. Службу он будет нести на Северном флоте - БДК зачислили в состав 121 бригады десантных кораблей Кольской флотилии.

«Корабль был заложен в 2004 году. К сожалению, начало его строительства выпало на непростые для нашего государства годы, - отметил заместитель Главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. - Пройдя череду корректировок, доработок, экспертиз, испытаний, корабль достойно будет представлять ВМФ России».

Фото: © Игорь Зарембо / РИА Новости