Безопасность населения обсудили на заседании правительства в Мурманске

21 Июня 2018 года, 11:42

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - На заседании рабочей группы программно-целевого совета Мурманской области по направлению «Комфортная и безопасная среда» обсудили стратегию социально-экономического развития.

Депутаты во главе с заместителем губернатора Евгением Никора также затронули вопрос обеспечения комфортной и безопасной среды населения региона, который касается сферы охраны окружающей среды, общественной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Итогом заседания стало одобрение приоритетов региональной политики, направленной на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды, общественной безопасности, защищенности граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, к 2025 году планируется увеличение доли обработанных твёрдых коммунальных отходов в их общем количестве до 56,4%, увеличение до 13,34% доли площади Мурманской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, сохранение лесистости территории региона на постоянном уровне 37,4%. Особое внимание было уделено преступности, так, к 2025 году запланировано снижение на 5,2% её уровня в сравнении с 2017 годом, а также снижение количества пострадавших в ЧС и при пожарах.

Корректировка намеченных задач будет проведена экспертным сообществом на заседаниях совещательных органов власти, также планы будут обсуждены с общественностью и организациями.