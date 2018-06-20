Здания «Родины» и Центробанка в Мурманске станут памятниками истории и культуры

21 Июня 2018 года, 12:15

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Здание мурманского кинотеатра «Родина» планируют включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника истории и культуры регионального значения. Согласно распоряжению, подписанному председателем Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергеем Ершовым, здание будет находиться под охраной.

В начале года планировалось, что «Родина» начнёт работать в качестве культурного учреждения. А примерно год назад бытовало мнение, что в кинотеатре расположат Центр молодёжи и семьи.

В этот же реестр включат здание Главного финансового управления по Мурманской области. Объект, так же как и «Родина», будет находиться под охраной.