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21 Июня 2018 года, 12:30

Акции «Свеча памяти» пройдёт в Мурманской области в День памяти и скорби


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - День памяти и скорби — 22 июня - одна из самых трагических дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война. В этот день Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Свеча памяти». Памятная мероприятия пройдут во многих муниципалитетах региона.

Акция начнется в 4:00 в Североморске и Ковдоре. В это же время в Апатитах состоится шествие от Храма Новомучеников и Исповедников Российских к памятному знаку землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, у которого в 12:00 начнется митинг. В Кировске в 4:00 будут возложены цветы к воинскому захоронению на 16 км, а в 11:00 состоится митинг у памятного знака кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Мурманске акция «Свеча памяти» состоится в 10:00 в сквере на улице Шмидта у мемориала рыбакам и кораблям тралового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В это же время будет организована Вахта памяти ветеранов с посещением памятных мест и воинских захоронений. В 12:00 у мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» начнется торжественный митинг.

В Ловозере акция состоится у памятного знака ловозерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Начало в 10:30.

К Всероссийской акции «Свеча памяти» в этот день присоединится ЗАТО Александровск: в 11:00 митинги начнутся в Полярном и Снежногорске, в 12:00 – в Гаджиево. В 11:40 в Снежногорске также состоится памятная акция «Дорога цветов».

В 12:00 памятные мероприятия начнутся в Коле и Заполярном. В 14:00 акция пройдет в Коашве, в 14:30 – в городе Полярные Зори у памятного знака «Вечный огонь». В культурно-молодежном центре поселка Оленья Губа в 15:00 будет организована историко-познавательная программа «Грозно грянула война...». В Оленегорске на центральной площади в 17:00 начнется акция «Мы помним!». В Заозерске акция «Свеча памяти» состоится в 18:30 на мемориальном комплексе «Звездочка», в Видяево – в 20:00 на площади у памятника Федору Алексеевичу Видяеву. Памятные свечи будут зажжены в Кандалакше и Мончегорске.

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