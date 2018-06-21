Более 230 тысяч абонентов Ростелекома в Мурманской области пользуются единым личным кабинетом

21 Июня 2018 года, 12:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - Количество абонентов – физических лиц, зарегистрированных в Едином личном кабинете (ЕЛК) «Ростелекома» в Мурманской области, превысило 230 тысяч. Только с начала 2018 года количество абонентов, пользующихся ЕЛК, составило 60 тысяч.

Единый личный кабинет (ЕЛК) «Ростелекома» – это персональный виртуальный офис, в котором можно оплатить действующие услуги и подключить новые, просматривать баланс, платежи и начисления, сменить тарифный план и контролировать баланс лицевого счета. Также можно оплачивать услуги связи за родственников, которые являются абонентами «Ростелекома», присоединив их лицевые счета к своей учетной записи.

Возможностями электронного сервиса могут воспользоваться и потенциальные абоненты «Ростелекома»: зарегистрироваться в личном кабинете и подать заявку на подключение услуг компании, например, «Интерактивного ТВ», интернета, телефонии, мобильной связи.

«Для нашего северного региона, особенно в период длительных отпусков, дистанционное управление услугами необходимо. Не нужно посещать салоны связи или дозваниваться в call-центр, все необходимые действия можно выполнить удаленно с помощью своего компьютера или мобильного устройства. Интерфейс Единого личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Наиболее популярные сервисы у мурманчан – это приостановка услуг связи на период отъезда, заказ новых услуг и опций, онлайн-переводы, смена тарифного плана и автоплатеж», – комментирует директор по работе с массовым сегментом Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Седова.

Для регистрации в ЕЛК нужно перейти по ссылке или зайти на сайт компании www.rt.ru в раздел «Личный кабинет». Также можно установить бесплатное приложение «RT kabinet» в AppStore и Google Play. Сразу после установки мобильного сервиса пользователь может выполнять в личном кабинете любые действия по управлению услугами «Ростелекома».