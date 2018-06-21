Ездить на общественном транспорте в Мурманской области станет накладнее

21 Июня 2018 года, 12:57

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Установлены новые тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам. Теперь стоимость пригородных перевозок составляет 3,08 рублей за пассажирский километр, междугородние – 3,8 рублей за километр. Тарифы поднимутся с 1 июля 2018 года.

На текущий момент тарифы на пригородные перевозки составляют 2,8 рубля за пассажирский километр, на междугородные перевозки – 3,46.

При этом предельный тариф значительно больше: пригородные перевозки – 4,62 рубля за пассажирский километр, междугородные перевозки — 8,19 рубля.

Фото: busphoto.ru