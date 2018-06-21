Портовый ледокол «Обь» спущен на воду

21 Июня 2018 года, 14:00

ВЫБОРГ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ — На Выборгском судостроительном заводе состоялся спуск на воду портового ледокола «Обь», строящегося по заказу Атомфлота. Это первый неатомный ледокол предприятия. Он будет задействован в рамках проекта «Портофлот».

«Несмотря на отсутствие ядерной энергетической установки, портовый ледокол обладает достаточной мощностью и исключительной маневренностью, что позволит ему выполнять полный объем работ в Обской губе. Судно оснащено инновационной движительной установкой», - говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Портовый ледокол «Обь» проекта «Aker ARC 124» (ледовый класс Icebreaker7) будет обладать мощностью 12 МВт. Она позволит судну эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров.