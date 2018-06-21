«Карельский окатыш» и «Олкон» провели второй совместный конкурс профмастерства

21 Июня 2018 года, 14:10

ОЛЕНЕГОРСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - АО «Карельский окатыш» и АО «Олкон» (предприятия входят в ПАО «Северсталь») провели совместный конкурс профмастерства среди машинистов кранов и операторов кранов с дистанционным управлением.

За звание лучшего в профессии боролись 12 работников Оленегорского ГОКа и «Карельского окатыша».

Участникам конкурса предстояло пройти два этапа – теоретический и практический. Во время практического задания машинисты и операторы должны были перенести ведро воды «змейкой» вокруг бочек.

Лучшей среди машинистов кранов стала сотрудница Оленегорского ГОКа Оксана Кузьмина, а победителем среди операторов кранов с дистанционным управлением стал слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования «Карельского окатыша» Александр Колеватов.

Совместные конкурсы профмастерства на «Карельском окатыше» и «Олконе» проходят с начала 2018 года каждый квартал. До конца года запланированы соревнования между машинистами локомотивов, а также водителями большегрузных автосамосвалов.